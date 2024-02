Fırat Aydınus: ''Maç resmen Rus ruletine döndü''

Eski hakem ve Hürriyet spor yazarı Fırat Aydınus, 2-2'lik beraberlikle sonra Fenerbahçe - Alanyaspor karşılaşmasını değerlendirdi.''Fenerbahçe her zaman olduğu gibi Alanya karşısında da maça ön alan baskısı ile başladı. Ancak rakip takım blokları çok iyi kapattı. Alanyaspor özellikle sağda Cengiz, solda Tadic'e atılacak toplarda pas yollarını kesti. Akdeniz ekibi uzun toplarla ve Siso-Agusto ile etkili olmala çalışırken şok bir golle öne geçmeyi başardı. Bu golde Ferdi ile Djiku'nun ortaklaşa hatası da etkendi.Yediği golün ardından sarı lacivertliler maçın bir bölümünde ceza sahası dışından şutlara yöneldi. Alanya'nın golüne hızlı yanıt vermeye çalışan Fenerbahçe bunda başarılı olamayınca anlamsız bir paniğe sürüklendi. Çabuk oynama ile panik oynamayı birbirine karıştırdı ev sahibi ekip. Bu bölümde Dzeko da istediklerini yapmakta zorlandı. Bosnalı oyuncu geliyor, alıyor, saklıyor, veriyor ama ceza sahası içi anlamında eski Dzeko değil. Ligin kısalan boyunda artık istatistiklerin sonuç verme anlamında pek bir kıymeti harbiyesi yok. İlk yarı itibariyle Fenerbahçe yüzde 70 topla oynamasına, 13 şut atmasına, rakip ceza sahasında 21 kez topla buluşmasına ve 16 orta yapmasına rağmen ilk yarıyı Alanya önde kapattı.İkinci yarıda özellikle Cengiz-İrfan Can değişikliği; akabinde kazanılan penaltı ve Fenerbahçe'nin golden sonra baskısını artırıp Dzeko ile skoru 2-1 yapması sonrası 'tam maçı koparacak' derken ilk yarıdaki gibi Alanya'nın şok bir golüyle maç beraberliğe geldi. Bundan sonra Fenerbahçe tüm riskleri alıp 3. golü bulmaya çalıştı. Ama bu süreçte Alanya'nın da yakaladığı pozisyonlara tanık olundu. Hatta 2. yarını belirli bir bölümünde maç Rus ruletine döndü ve atanın galip geleceği bir havaya büründü. Uzatmalarda ise Fenerbahçe galip gelecek pozisyonları yakalarken bu süreçte rakibine mağlup olacak pozisyonlar da verdi. Sonuçta rakip ceza sahasında 54 kez buluşan Fenerbahçe 3. golü bulamayınca zirvedeki kayıp hazineye 2 puan ekledi.Perşembe sosyal medyadan özellikle F.Bahçe ve G.Saray maçlarına atanacak hakemlerin çok dikkatli seçilmesi gerektiğini, yapay zekanın belirlediği 3 hakemden birini MHK'nın seçtiğine dikkat çekmiştim. Süper Lig'de 3. yılı olup 20. maçına çıkan Çağdaş Altay'ın bugüne kadar Süper Lig'de hiç 4 Büyük takım maçını yönetmeden F.Bahçe-Alanya gibi baskısı, stresi ve zorluk seviyesi yüksek maça atanmasını gerçekten öngörüsüzlük ve büyük bir riskti.Böyle maça verilmeden öncesinde hazırlamak ve böyle bir atmosferde maç yönetmesi için belli bir deneyim kazandırmak yöneticiliğin kabiliyetidir. Sizler günü kurtardınız ama Çağdaş Altay'ın hakemliğine kısmen ipotek koydunuz. Maçın başından sonuna kadar tedirgin, ne yapacağını bilmeyen bir görüntü çizen Çağdaş Altay her iki takım için de faul, fena hareketler ve disiplin kararlarında çok hata yaptı. Özellikle majör pozisyonlarda verdiği kararlar çok tartışılacak.Çağdaş Altay bu maç için sınıfta kaldı fakat bunu vesile olan yöneticileri hiçbir zaman mezun olamayacak. Futbolcuların deneyimsizliğini ve tedirginliğini hissedip her itirazda temas etmesine izin veren bir hakemdi dün Çağdaş Altay. Maç içinde zaman zaman kontrolünü kaybetti. Hem Fenerbahçe hem de Alanyaspor için 2. sarı kartı ve akabinde kırmızı kart göstermesi gereken pozisyonları es geçti.''