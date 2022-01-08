Fiorentina'da yeni hedef Isco!

İtalya Serie A ekibi Fiorentina'nın, Real Madrid'de fazla süre alamayan Isco için girişimlere başlayacağı iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fiorentina'da yeni hedef Isco!
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08 Ocak 2022 16:58
Fiorentina'nın, Real Madrid forması giyen Isco ile ilgilendiği öne sürüldü.

Gazzetta Dello Sport'un haberine göre, İtalyan ekibinin Real Madrid'de forma şansı bulamayan Isco'yu yakından takip ettiği belirtildi.

Fiorentina son olarak Hertha Berlin'den Polonyalı golcü Krzysztof Piatek'i transfer etmişti.

Isco, Real Madrid formasıyla bu sezon çıktığı 9 maçta, 1 gol atma başarısı gösterdi.


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