Fiorentina'da yeni hedef Isco!

Fiorentina'nın, Real Madrid forması giyen Isco ile ilgilendiği öne sürüldü.
Gazzetta Dello Sport'un haberine göre, İtalyan ekibinin Real Madrid'de forma şansı bulamayan Isco'yu yakından takip ettiği belirtildi.
Fiorentina son olarak Hertha Berlin'den Polonyalı golcü Krzysztof Piatek'i transfer etmişti.
Isco, Real Madrid formasıyla bu sezon çıktığı 9 maçta, 1 gol atma başarısı gösterdi.
Gazzetta Dello Sport'un haberine göre, İtalyan ekibinin Real Madrid'de forma şansı bulamayan Isco'yu yakından takip ettiği belirtildi.
Fiorentina son olarak Hertha Berlin'den Polonyalı golcü Krzysztof Piatek'i transfer etmişti.
Isco, Real Madrid formasıyla bu sezon çıktığı 9 maçta, 1 gol atma başarısı gösterdi.