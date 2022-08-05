Filip Nguyen: 'Fenerbahçe dengemizi bozdu'

Slovacko kalecisi Filip Nguyen, Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 3-0 mağlup oldukları maç sonrası Çek basınına açıklamalarda bulundu.



Nguyen, Fenerbahçeli Lincoln Henrique'nin attığı frikik golüyle ilgili soruya "Lincoln, harika bir gol attı. Çek Ligi'nin en üst seviyesinde bile topa böyle kaliteli vuracak birini bulamazsınız. Golü tekrar tekrar izledim. Bir kaleci her zaman iyi pozisyon alabilir, hazırlanabilir ama böyle bir vuruşa asla hazırlanamazsınız." açıklamasını yaptı.



Nguyen, "50 bin kişilik stadyumun neredeyse tamamı doluydu. Daha otobüsten iner inmez yuhalanmaya başladık. Atmosferi daha stada girmeden önce yaşadık. Bu konuda Türkler'in şöhreti zaten biliniyor. Bu açıdan bakınca, böylesi bir atmosferi yaşadık ve kaybetmiş olsak da çok şey öğrendik." dedi.



"FENERBAHÇE'YE CEVAP VEREMEDİK"



Çek ekibinin orta sahası Vlastimil Danicek, "Maçın kritik anı frikik golü ve 10 kişi kalmamızdı. 3-0, Fenerbahçe için yeterli bir skordu. Savunmadaki dengemizi bozdular. Fenerbahçe'nin oyununa cevap veremedik." ifadelerini kullandı.





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