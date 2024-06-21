Filenin Efeleri, Sırbistan'a kaybetti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde üçüncü haftanın üçüncü maçında Sırbistan'a 3-1 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Filenin Efeleri, Sırbistan'a kaybetti
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21 Haziran 2024 23:32
Son güncelleme 21 Haziran 2024 23:52
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nde üçüncü haftanın üçüncü maçında Sırbistan'a 3-1 yenildi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde oynadığı 11 maçında 10. yenilgisini yaşadı.

Milli takım, başkent Lübliyana'da FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki dördüncü ve son maçında 23 Haziran Pazar günü TSİ 17.30'da İtalya ile karşılaşacak.

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