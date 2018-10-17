Fikret Orman: 'MHK Başkanı Namoğlu'na istifaya davet etmiyorum'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı taraftarların istifaya davet ettiği Yusuf Namoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.Namoğlu'nu istifaya davet etmediğini ifade eden Orman, "Ben esasında Yusuf Namoğlu'na yönelik bir istifa çağrısında bulunmam, şahsen de severim ve birbirimizi iyi tanırız ama bu bir dostluk ilişkisi değil, sorumluluklarımız var. Yusuf ağabeyin de iyi niyetinden şüphem yok.dedi.TFF'nin kalıcı çözüm bulması gerektiğinin altını çizen Orman,. Bizim muhattabımız TFF'dir, bugün de toplantıları varmış umarım kalıcı şeyler yaparlar" şeklinde konuştu.Pepe'nin satışının gündemde olmadığını ifade eden ve Erdal Torunoğulları'nın "İyisiyle kötüsüyle onu tarih yazacak. Ama 1-2 transferi hariç transferler olmadı. Atiba, Demba Ba falan demiş ama hep iyi olanları söylemiş. Gerçekleri herkes biliyor, bir gün Beşiktaş'a hizmet etmek isterlerse benim değil başka yönetimde çalışırlar. Şu anda gündem boş olduğu için bir şeyler çıkıyor. Pepe satılıyormuş diyorlar, takımı karıştırmaya çalışıyorlar. Bunlara inanmayın, biz ne diyorsak onlara inansınlar" şeklinde konuştu.