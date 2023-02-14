Figueiredo: 'Bütün Türkiye büyük bir trajedi yaşadı'

Gaziantep FK'nın Brezilyalı golcüsü Joao Figueiredo, ülkesinin basınına Türkiye'de yaşanan depremle ilgili konuştu.



Figueiredo, deplasmandaki Antalyaspor maçının ardından bu kentte kaldığını, bu sayede depremden etkilenmediğini söyledi.



26 yaşındaki futbolcu, depremi Antalya'da da hissettiğini söyledi ve "Antalya'da biraz sarsıntı hissettim, avizenin sallanmasına uyandım ama bir şey olmadı. Hatta alıştım. Sonrasında sabah erken saatlerde annem, çaresizlik içinde aradı. Arkadaşlarım nerede olduğumu öğrenmek istediler." ifadelerini kullandı.



Maçtan sonra Antalya'da kalmaya nasıl karar verdiğini de söyleyen Brezilyalı forvet, "Eşim 2 ay önce doğum yaptı ve Brezilya'da. Yalnız olduğum için, maçtan sonra 1 gün daha Antalya'da kalmaya karar verdim. Antalya kaliteli otelleri ile tanınır ve turizm açısından bilinen bir şehirdir." dedi.



"DEPREM ANTALYA'DA DA HİSSEDİLDİ"



Yaşanan depremin ardından birçok kişinin dışarıda kaldığını anlatan Figueiredo, "Arabalarda yatanlar ve farklı yerlerde çadır kuranlar var. Tesislerde kalanlar olduğunu da biliyorum. Eve dönemedikleri için takım otobüsünde bile kalanlar olduğunu biliyorum. Havalar da bir hayli soğuk. Bütün Türkiye trajediyi yaşadı. Deprem Antalya'da bile hissedildi." diye konuştu.



Brezilyalı futbolcunun eşi Milleny Araújo da deprem bölgesindeki herkesin telaş yaşadığını belirterek, "Arkadaşlarım şehirde kaos yaşandığını söyledi. Elektrik yok, kar yağıyor ve her yerde telaş hakim. Herkes çok üzgün ve güçlü olmaya ihtiyaçları var. Güvendeler ancak yaşanan durumun çok üzücü ve ürkütücü olduğunu söylüyorlar. Sadece bir arkadaşım, aileden bir kişiyi kaybetti. İletişim kurduğum diğer arkadaşlarım şehri terk etmeyi ve daha uzak yerlerdeki akrabalarının evlerine gitmeyi başardı." sözlerini kullandı.





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