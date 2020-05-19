FIFA, oyuncuların maaşlarını ödeyecek

FIFA ve FIFPro, kulüpleri iflas eden futbolcuların ödenemeyen maaşlarının iki kurumun ortak oluşturduğu fondan karşılanacağını açıkladı.

Haber; AA
FIFA, oyuncuların maaşlarını ödeyecek
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19 Mayıs 2020 19:41
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), kulüpleri iflas eden futbolculara maddi destek sağlayacak.

FIFPro'dan yapılan açıklamada, futbolcuların iflas nedeniyle ödenemeyen maaşlarının iki kurumun ortak oluşturduğu fondan karşılanacağı belirtildi.

Fondan yararlanmak isteyen futbolcuların FIFPro'nun internet sitesi üzerinden başvuru yapması gerektiği kaydedildi.

 

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