Fernando Santos: "Oyuncularıma güveniyorum"

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fernando Santos: 'Oyuncularıma güveniyorum'
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16 Mart 2024 20:16
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Antalyaspor maçı öncesinde konuştu.

"TAKIMDAN KARAKTER GÖSTERMESİNİ BEKLİYORUM"

Santos, maç ile ilgili "Bugün takımımdan karakter göstermesini bekliyorum. Oyuncularımız, taraftarın bu maçı ne kadar önemsediğini biliyor. İyi bir performans göstereceğimiz bir maç olmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM"

Oyuncularına güvendiğini söyleyen deneyimli teknik adam, "Yüzüm gülüyor çünkü, oyuncularıma güveniyorum. Bütün hafta boyunca iyi antrenman yaptık. Emrecan çok iyi çalışıyor ve çok iyi idman yapıyor. Kendini geliştiren ve gelişime çok açık bir oyuncu." dedi.  

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