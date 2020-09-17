Fernandes, Denizlispor'dan iki katını istedi

Denizlispor Fernandes'e teklif götürdü, Portekizli'nin yanıtı "2 katı" oldu.

Haber; Yeni Asır
Fernandes, Denizlispor'dan iki katını istedi
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17 Eylül 2020 10:30
Yukatel Denizlispor, transferde flaş bir isme teklif yaptı. Cenk Gönen, Marvin Bakalorz, Muris Mesanovic, Angelo Nicolas Sagal Tapia, Costel Pantilimon, Sakıp Aytaç, Özer Özdemir ve Fabiano Leismann'a imza attıran Horoz'un rotası şimdi de Manuel Fernandes.

Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Ekici transferi için nabız yoklayan yeşil-siyahlı kurmayların, adı Göztepe ve Trabzonspor'la da anılan Fernandes ile pazarlık masasına oturduğu iddia edildi.

Ege ekibi, bonservisi elinde olan Fernandes'e 800 bin Euro garanti maaş ve bonuslar teklif etti. Ekstra kazançlarla birlikte Fernandes'in yıllık alacağı ücret 1 milyon Euro'nun üstüne çıkacak. Ancak başarılı futbolcunun beklentisi, 1.5 milyon Euro'ya yakın bir maaş almak.



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