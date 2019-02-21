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Fenerbahçe'ye sürpriz Hatem Ben Arfa önerisi

Fenerbahçe'nin transferde önüne flaş bir isim geldi; eski gözdesi Hatem Ben Arfa....

Kaynak: Sabah
Fenerbahçe'ye sürpriz Hatem Ben Arfa önerisi
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21 Şubat 2019 09:07
Fenerbahçe, şampiyonluk hedefi koyduğu yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Porto'dan Yacine Brahimi'yi de gündemine alan sarı lacivertli takıma menajerler, Rennes'de forma giyen ve daha önceki sezonlarda Kanarya'nın kadrosuna katmak istediği isimlerden birisi olan Hatem Ben Arfa'yı önerdi. 

Sarı lacivertlilerin teknik patronu Ersun Yanal, Fransız yıldızın transferine sıcak bakıyor. 

Rennes formasıyla bu sezon ligde 18 maça çıkan Ben Arfa, takımına 5 gol 2 asistlik katkı verdi.

Fransız yıldız ayrıca Avrupa Ligi ve Fransa Kupası'nda çıktığı toplam 8 maçta 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.



BEN ARFA'NIN REDDETTİĞİ KULÜPLER

Hatem Ben Arfa, Rennes'e imza atmadan önce birçok teklifi geri çevirmiş ve sürprize imza atmıştı

West Ham, Real Betis, Sevilla, Benfica, Porto, Eintracht Frankfurt, Tianjin Quanjian ve Nice'e olumsuz yanıt vermişti

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