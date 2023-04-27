Fenerbahçeli yüzücü Kuzey Tunçelli olimpiyat kotası aldı

Fenerbahçeli yüzücü Kuzey Tunçelli, Edirne'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Yıldız-Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Müsabakalarında 1500 metre serbest stilde 14:56.67'lik derecesiyle Olimpiyat A barajını geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçeli yüzücü Kuzey Tunçelli olimpiyat kotası aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Nisan 2023 22:58
Fenerbahçeli yüzücü Kuzey Tunçelli 1500 metre serbest stilde olimpiyat kotasını aldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başarılı yüzücümüz Kuzey Tunçelli, Edirne'nin ev sahipliğinde Stefano Nurra anısına düzenlenen Türkiye Yıldız-Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Müsabakaları'nda 1500 metre serbest stilde 14:56.67'lik derecesiyle Olimpiyat A barajını geçti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kuzey Tunçelli'nin 2024 Paris Olimpiyatları öncesinde Türkiye'ye yüzme branşında ilk kotayı kazandırdığı, elde ettiği dereceyle hem Olimpiyat A barajını geçtiği hem de 15-16 yaş, 17-18 yaş ve Açık yaş Türkiye rekorlarının sahibi olduğu belirtildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery