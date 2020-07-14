Fenerbahçe'den anlamlı hareket: Derbide onlar da olacak

Fenerbahçe, Beşiktaş'la oynayacağı derbi maçta deplasman tribününe vefat eden efsane isimleriyle taraftarlarının kartondan portrelerini yerleştirecek.



Sözcü Gazetesi'nden Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Süper Lig'de hafta sonu oynanacak derbi için sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş ile iletişime geçerek bu projesini hayata geçirmeyi kararlaştırdı.



Vodafone Park'ta deplasman tribününde, sarı-lacivertlilerin vefat eden 100'ü aşkın eski futbolcusu, yöneticileri ve taraftarlarının kartondan posterleri olacak.







