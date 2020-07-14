Fenerbahçe'den anlamlı hareket: Derbide onlar da olacak

Beşiktaş yönetimiyle iletişime geçen Fenerbahçe, pazar günü oynanacak derbi maçta Vodafone Park'ın deplasman tribününde vefat eden 100'ü aşkın eski futbolcu, yönetici ve taraftarlarının kartondan posterlerine yer verecek.

Haber; Sözcü
Fenerbahçe'den anlamlı hareket: Derbide onlar da olacak
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14 Temmuz 2020 14:43
Fenerbahçe, Beşiktaş'la oynayacağı derbi maçta deplasman tribününe vefat eden efsane isimleriyle taraftarlarının kartondan portrelerini yerleştirecek.

Sözcü Gazetesi'nden Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Süper Lig'de hafta sonu oynanacak derbi için sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş ile iletişime geçerek bu projesini hayata geçirmeyi kararlaştırdı.

Vodafone Park'ta deplasman tribününde, sarı-lacivertlilerin vefat eden 100'ü aşkın eski futbolcusu, yöneticileri ve taraftarlarının kartondan posterleri olacak.

 



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