Fenerbahçe'de stopere yeni aday: Attila Szalai

Fenerbahçe, Güney Kıbrıs ekibi Apollon Limassol'de forma giyen 22 yaşındaki stoper Attila Szalai'yi gündemine aldı.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de stopere yeni aday: Attila Szalai
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10 Ocak 2021 17:03
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışında yara almak istemeyen Fenerbahçe, transferde ince eleyip sık dokuyor. Savunmaya yapılan Tisserand ve Lemos'tan istediği katkıyı alamayan Sarı Lacivertliler ara transfer döneminde bu bölgeye mutlaka takviye yapması bekleniyor.

Arsenal'den ayrılması gündemde olan Sokratis'in yanı sıra Club Brugge forması Simon Deli'nin de isimlerinin yer aldığı transfer listesinde bir de sürpriz bir isim yer alıyor.

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin gündemine son olarak Kıbrıs 1.Lig'inde boy gösteren Apollon Limassol forması giyen 22 yaşındaki Macar stoper Attila Szalai geldi. Transferin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.

Genç futbolcu bu sezon 15 maça çıktı ve 2 gol, 2 asistlik performansa imza attı. Szalai ayrıca 8 kez de milli takımının formasını giydi.



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