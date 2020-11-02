Fenerbahçe'de Luiz Gustavo endişesi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı lideri Luiz Gustavo, sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo endişesi
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02 Kasım 2020 10:43
Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo son olarak Trabzonspor karşısında da müthiş mücadele etti, galibiyetin mimarları arasına adını yazdırdı. Ancak Gustavo bu karşılaşmada gördüğü sarı kartla sınıra geldi.

Sambacı, bu akşam da sarı kart görmesi halinde önümüzdeki hafta oynanacak Konya maçında görev yapamayacak.

Antalyaspor'da eksik çok

Kırmızı-Beyazlılar'da zorlu maç öncesi eksik oyuncuların sayısı can sıkıyor. Antalyaspor'da Sidney Sam ve Amilton, cezaları nedeniyle Fenerbahçe karşısında görev yapamayacak. Drole, Doğukan, Eren, Hakan ve Serdar ise sakat oldukları için bu akşam sahaya çıkamayacak. Antalyaspor'da ayrıca Tamer Tuna'nın istifası sonrası, Fenerbahçe maçı öncesi yeni bir teknik adamla anlaşma sağlanmadı.



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