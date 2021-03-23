Fenerbahçe'de futbolcular kararlı: 'Pes etmek yok'

Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş ile berabere kalarak zirveyi yaklaşma şansını kullanamadı. Buna rağmen futbolcular, şampiyonluk iddiasını sonuna kadar sürdürmeye kararlı.



"SON MAÇA KADAR SAVAŞA DEVAM"



Luiz Gustavo, yaptığı açıklamada, "Ligin hâlâ ortada olduğunu düşünüyorum. Son maça kadar savaşmaya devam edeceğiz" dedi.



"MÜCADELEMİZ SÜRECEK"



Szalai ise, "Son dakikaya kadar savaşmayı ve mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.







