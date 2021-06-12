Forvet transferinde ilk hedef hala Aleksandar Mitrovic ile Vedat Muriqi...



Sırp golcünün takımı Fulham ile temasa geçen Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralık formülü üzerinden resmi teklifini ilettiği belirtiliyor. Görüşmeler devam ediyor.



26 yaşındaki golcü oyuncu için başka tekliflerin de olması işi zorlaştırıyor. Yönetimin, İngiliz kulübünü ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.



LAZIO'NUN KARARI BEKLENİYOR



Vedat Muriqi için de Lazio'nun kararı bekleniyor. Kiralama kararı çıkarsa iki transfer de bitirilmeye çalışılacak.



Geçtiğimiz sezon Fulham'da 27 maça çıkan Mitrovic 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.



Sırp oyuncu kariyerinde Partizan, Anderlecht, Newcastle ve Fulham'da forma giydi. Muriqi ise Lazio'da 34 maçta 2 gol+1 asistlik katkı yapabildi.



