Fenerbahçe, yeni forvetini arıyor!

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, golcü transferine öncelik verdi. Sarı lacivertliler bu doğrultuda adayları ikiye indirirken, şartların oluşması halinde hem Mitrovic hem Vedat Muriqi kadroya katılacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe, yeni forvetini arıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Haziran 2021 10:09
Forvet transferinde ilk hedef hala Aleksandar Mitrovic ile Vedat Muriqi...

Sırp golcünün takımı Fulham ile temasa geçen Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralık formülü üzerinden resmi teklifini ilettiği belirtiliyor. Görüşmeler devam ediyor.

26 yaşındaki golcü oyuncu için başka tekliflerin de olması işi zorlaştırıyor. Yönetimin, İngiliz kulübünü ikna etmeye çalıştığı ifade edildi.

LAZIO'NUN KARARI BEKLENİYOR

Vedat Muriqi için de Lazio'nun kararı bekleniyor. Kiralama kararı çıkarsa iki transfer de bitirilmeye çalışılacak.

Geçtiğimiz sezon Fulham'da 27 maça çıkan Mitrovic 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Sırp oyuncu kariyerinde Partizan, Anderlecht, Newcastle ve Fulham'da forma giydi. Muriqi ise Lazio'da 34 maçta 2 gol+1 asistlik katkı yapabildi. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.