Fenerbahçe'ye müjdeli haber: Jhon Duran

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Al-Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran'ın sakatlığında sona gelindi.
Özel tedavi için İspanya'ya giden 21 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a döndü ve Fenerbahçe-Trabzonspor maçını tribünden takip etti.
FENERBAHÇE'YE MÜJDELİ HABER
NTV Spor'un haberine göre, Ayak bileğinden enjeksiyon tedavisi gören Duran'ın yapılan son kontrollerinde iyileşme gözlemlendi.
Genç golcünün kısa süre içinde takımla birlikte çalışmalara başlaması planlanıyor.
