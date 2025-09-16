16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
19:00
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
16:30
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
18:45
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Fenerbahçe'ye müjdeli haber: Jhon Duran

Sakatlığını atlatma aşamasına gelen Jhon Duran, kısa süre içinde Fenerbahçe'yle idmanlara başlamaya hazırlanıyor.

calendar 16 Eylül 2025 08:55 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2025 08:58
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'ye müjdeli haber: Jhon Duran
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Al-Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran'ın sakatlığında sona gelindi. 

Özel tedavi için İspanya'ya giden 21 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a döndü ve Fenerbahçe-Trabzonspor maçını tribünden takip etti.

FENERBAHÇE'YE MÜJDELİ HABER

NTV Spor'un haberine göre, Ayak bileğinden enjeksiyon tedavisi gören Duran'ın yapılan son kontrollerinde iyileşme gözlemlendi.

Genç golcünün kısa süre içinde takımla birlikte çalışmalara başlaması planlanıyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.