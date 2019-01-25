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Fenerbahçe Victor Moses transferini resmen açıkladı
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Fenerbahçe Victor Moses transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, devre arasında Sadık Çiftpınar'ın ardından 2. transferini de gerçekleştirdi ve Chelsea'den Victor Moses'ı 1,5 yıllığına kiraladı.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe Victor Moses transferini resmen açıkladı
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25 Ocak 2019 16:43
Fenerbahçe, Chelsea'den Victor Moses transferini resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler oyuncunun 1,5 yıllığına kiralandığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Victor Moses'in 1,5 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için İngiliz ekibi Chelsea ile anlaşmaya vardı. Nijerya milli takım futbolcusu Victor Moses, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapan resmi sözleşmeyi imzaladı." ifadeleri yer aldı.

MOSES FENERBAHÇE'DEN NE KADAR KAZANACAK?

Fenerbahçe Chelsea'den 1,5 yıllığına kiraladığı oyuncu için kiralama ücreti ödemeyecekken, oyuncunun maaşının ise tamamını verecek. İngiliz basınında yer alan detaylara göre sarı-lacivertliler tecrübeli oyuncuya toplam, 8 milyon euroya yakın bir maaş ödemesi yapacak.

8 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Fenerbahçe'nin yeni transferi Moses, sarı-lacivertli takımda 8 numaralı formayı giyecek.

Chelsea ile olan sözleşmesi 2021 Haziran ayında sona erecek olan Moses, kariyerinde Crystal Palace, Wigan, Liverpool, Stoke City ve West Ham United formalarını giydi. Chelsea'nin 2010 yılında 11 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Wigan'dan transfer ettiği Moses, 38 kez giydiği Nijerya Milli Takımı'nda 12 golün altına imza attı.

FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ MOSES;
"HER YERDE OYNARIM, FARK ETMEZ"

Kariyerine forvet olarak başlayan ancak sonraki yıllarda orta saha ve sağ bek mevkisinde forma giyen 28 yaşındaki Moses, orta saha sağ kanat ve sol kanatta da forma giyebiliyor.

Daha önce verdiği bir röportajında oyun içerisinde her mevkide forma giyebileceğini ifade eden Moses, "Ön tarafta da her yerde oynarım, sol kanatta, sağ kanatta ve forvet arkasında" ifadelerini kullanmıştı.


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