Fenerbahçe ve Galatasaray istedi, Lazio devreye girdi

Sözleşmesinin bittiği Crystal Palace'tan ayrılmaya hazırlanan ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'a İtalyan ekibi Lazio talip oldu.

, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe ve Galatasaray istedi, Lazio devreye girdi
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22 Haziran 2021 11:45
Patrick van Aanholt, biten sözleşmesi ile birlikte Haziran ayı sonunda takımı Crystal Palace'tan ayrılmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan sol bek için İtalyan ekibi Lazio, devreye girdi.

Sky Sports News'in haberine göre Lazio, oyuncuyla temasa geçti. Van Aanholt'un Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da teklifler aldığı belirtilti.


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