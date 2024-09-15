Hollanda Eredivisie'in 5. haftasında AZ Alkmaar, sahasında teknik direktörlüğünü Robin van Persie'nin yaptığı Heerenveen ile karşılaştı.



İlk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile geçilirken, kırmızı-beyazlılar ikinci yarıda farka koştu. Troy Parrot'un 4 golle yıldızlaştığı müsabakada AZ Alkmaar, sahadan 9-1 galip ayrıldı. Alkmaar ekibinde diğer goller Sven Mijnans, Ibrahim Sadiq, Meerdink, Kristijan Belic ve Zico Buurmeester'den geldi. Konuk ekibin tek golünü Luuk Brouwers kaydetti.



GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ



AZ, bu galibiyetle 5 maç sonunda puanını 13'e yükseltti. AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatında bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray ile kasım ayında sahasında karşılaşacak.



