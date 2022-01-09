Fenerbahçe transfer için yeni hocayı bekliyor

Fenerbahçe'de yönetim, transferde düğmeye basmak için 'yeni teknik direktörü ' bekliyor...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe transfer için yeni hocayı bekliyor
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09 Ocak 2022 14:23
Fenerbahçe'de uzun süredir devam eden sessizliğin önümüzdeki hafta son bulması bekleniyor.

Yönetim, yeni hoca belli olduktan sonra transferde düğmeye basacak. Öncelikle forvet, bek ve kanatlara takviye yapılması planlanıyor. Belirlenen isimler var. Ancak son karar yeni teknik direktörün isteğine göre verilecek.

Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Ferdi Kadıoğlu, Berke ve Serdar Aziz'le de görüşmelere başlandı. Bu üç ismin de takımda tutulması planlanıyor. Görüşmelerde sıkıntı olmadığı ve Ferdi'den başlayarak imzaların kısa süre içinde atılmaya başlayacağı gelen haberler arasında...  


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