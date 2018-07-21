Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu: 'İyi bir forvet arıyoruz'

AKILLI OLMALIYDIK

GENÇLER BÜYÜLEYİCİYDİ

SOLDADO'NUN DURUMU

TRANSFER AÇIKLAMASI

İYİ BİR FORVET ARIYORUZ

Teknik Direktörü, Feyenoord ile oynadıkları ve 3-3 sona eren mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik adam, "İyi bir forvet almaya çalışıyoruz" dedi.İlk 60 dakikada çok iyi bir futbol sahaya yansıttık. Hücumda istediklerimizi yaptık. Harika goller attık. Harika bir pas oyunu oynadık. Oyuncularımın hareketliliği gayet iyiydi. Giuliano penaltıyı atsa maç 4-0'a gelecekti ve maç bitecekti.Son 20 dakikadan hiç memnun değilim. Bazı oyuncularımızın yorgunluğu vardı, çok maç oynamayan oyuncularımız sahada vardı. Taktik olarak akıllı olmalıydık. Skoru korumalıydık. Onların hata yapmasını beklemeliydik. Maçın genel kısmında mutlu olduğumu söyleyebilirim. Harika bir atmosfer vardı. Taraftarımız bizi çok iyi desteklediler.Sadece taraftarlar ve basın değil, Barış ve Eljif'ten memnun olan. Büyüleyici bir görüntü çizdiler. Harika bir maç çıkardılar. Eljif'in fiziksel durumu harika, olağanüstüydü. 120 dakika bile oynayabilirdi. Barış'ın daha fit, daha güçlü olması gerekiyor. Kalitesini gerçekten oyunda yaptıklarıyla gösterdiğini düşünüyorum. İki genç futbolcumuz da olgun bir oyun ortaya koydular. Diğer genç oyunculara da örnek olacaklardır.Soldado sahada çalışmalara başladı. Topla çalışmalar yapıyor. Bu, pozitif bir nokta. Takıma katıldığında esas durumunu göreceğiz.Bu takımda nelere ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bazı pozisyonlarda yeterince kalabalık değiliz. İyi oyuncular almak istiyoruz. Bu da kolay değil, biliyoruz. Takımı daha iyi duruma getirmek için her şeyi yapıyoruz. Sadece Şampiyonlar Ligi elemeleri için değil, tüm sezon için yeni oyunculara ihtiyacımız var.İyi bir forvet arayışımız var çünkü Fernandao'yu sattık. Barış da yeni transferlerimizden biri. Çok genç ve kaliteli bir oyuncu olduğumuzu biliyorduk. Eljif'in de nasıl kaliteli olduğunun farkındaydık. Bu sezon içerisinde takım için önemli olacak. Çok genç ancak kendisini taktik açıdan çok geliştiriyordu. Genç ve tecrübeli oyuncularla dengeli bir takım oluşturmak istiyoruz.