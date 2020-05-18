Fenerbahçe Ravil Tagir için devlerle yarışıyor

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Altınordu'nun genç stoperi Ravil Tagir'e M.City ve Dortmund da talip oldu.

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Fenerbahçe Ravil Tagir için devlerle yarışıyor
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18 Mayıs 2020 09:35
F.enerbahçe'den Ravil Tagir atağı… Sarı-Lacivertliler listelerinde yer alan Altınordu'nun 18 yaşındaki stoperi Ravil Tagir için girişimlerini hızlandırdı.

Genç futbolcuya M. City ve Dortmund'un talip olmasından rahatsızlık duyan F.Bahçe Yönetimi İzmir kulübünün kapısını çalmaya hazırlanıyor. Altınordu ile ilişkileri çok iyi olan yönetim daha önce bu kulüpten Berke Özer ve Barış Alıcı'yı renklerine katmıştı.

2003 doğumlu ve 1.82 boyunda olan Ravil Tagir, stoper ve sol bek bölgesinde oynayabiliyor. Bu sezon Altınordu formasıyla toplamda 27 maçta forma giyen Ravil Tagir 1 de gol attı. 

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