Fenerbahçe, Osayi Samuel için teklif bekliyor!

Fenerbahçe , ocak ayında Osayi Samuel'i 500 bin Euro'ya İngiltere Championship takımı QPR'dan transfer etmiş ve 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.



Ancak Osayi-Samuel beklentileri karşılayamadı. Nijeryalı futbolcu, Pereira'nın yeni sistemine de adapte olmakta güçlük çekiyor.



Bu nedenle yönetim, İskoç ekipleri Celtic ve Glasgow Rangers'ın ilgilendiği Osayi-Samuel için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.



Sarı-Lacivertliler'in, 23 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelini 3 milyon Euro olarak belirlediği kaydedildi.



