Fenerbahçe, Osayi Samuel için teklif bekliyor!

Fenerbahçe'ye geçen sezonun devre arasında QPR'dan transfer edilen Osayi Samuel takıma uyum sağlayamadı. Sarı lacivertliler genç futbolcu için teklif bekliyor.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe, Osayi Samuel için teklif bekliyor!
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03 Ağustos 2021 12:13
Fenerbahçe , ocak ayında Osayi Samuel'i 500 bin Euro'ya İngiltere Championship takımı QPR'dan transfer etmiş ve 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Ancak Osayi-Samuel beklentileri karşılayamadı. Nijeryalı futbolcu, Pereira'nın yeni sistemine de adapte olmakta güçlük çekiyor.

Bu nedenle yönetim, İskoç ekipleri Celtic ve Glasgow Rangers'ın ilgilendiği Osayi-Samuel için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Sarı-Lacivertliler'in, 23 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelini 3 milyon Euro olarak belirlediği kaydedildi.


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