Fenerbahçe, Novak ile yol ayrımında

Fenerbahçe kadrodaki yabancı sayısını azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor.Bu doğrultuda kadroda düşünülmeyen Çek defans oyuncusu Filip Novak ile yollarını ayırmak isteyen Sarı-lacivertliler, Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Novak ile sözleşme feshi için bir görüşme yaptı.Haberde, yönetimin Novak'a geçmişten kalan alacaklarının yanı sıra bu sezonki maaşının bir kısmı önerilirken, Çek oyuncunun tüm hak edişleri dahil bu sezonki maaşının da tamamını istediği ifade edildi.Sözleşme fesih görüşmelerinin devam ettiği 32 yaşındaki oyuncu, 2020 yılında transfer olduğu Fenerbahçe formasıyla çıktığı 51 maçta 4 gol 3 asistlik katkı sağladı.