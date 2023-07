Fenerbahçe, Dortmund'un Türk yıldızlarının peşinde!

Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte önemli yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe , yine çok ses getirecek bir transferler için düğmeye bastı: Salih Özcan & Emre CanA Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Dortmund forması giyen Emre Can ve Salih Özcan için ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.Sarı lacivertli takımın yerli olmaları sebebiyle iki oyuncuyu da kadrosuna katmak istediği ifade edildi.Emre Can'ın Türkiye'ye sıcak bakmadığı belirtilirken, Dortmund ile anlaşılması halinde Fenerbahçe'nin oyuncu için ikna çalışmalarını başlatacağı aktarıldı.25 yaşındaki milli orta saha oyuncusu Salih Özcan, 2016 yılında yani henüz 18 yaşındayken FC Köln ile profesyonel kontrat imzaladı ve ilk resmi maçına da aynı tarihlerde çıktı. Salih Özcan, 2022 yılında 5 milyon euro karşılığında Almanya'nın futbol devi Borussia Dortmund takımına transfer oldu. Hem Almanya Milli Takım'dan hem de Türkiye'den teklif alan Salih Özcan, tercihini A Milli Takım'dan yana yaptı. 1.83 boyundaki oyuncu sağ ayağını kullanıyor ve genellikle ön libero pozisyonunda oynuyor.Emre Can, 12 Ocak 1994 yılında Frankfurt, Almanya'da dünyaya geldi. 186 cm boyundaki Emre Can, Türk asıllıdır. 41 kez Almanya Milli Takımı'nda forma giydi. Bu sezon 38 maça çıkan Emre Can, 3 gol 1 asist üretmiştir. Frankfurt altyapısında futbola başlayan Emre Can, Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Liverpool, Juventus, Dortmund formaları giymiştir. 14 milyon euro piyasa değeri bulunmaktadır.