Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.



Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 3-0'lık skorla kazandı.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Attila Szalai, 32. dakikada Bright Osayi-Samuel ve 90. dakikada Serdar Aziz attı.Fenerbahçe, 14 deplasman maçında 35 puana ulaştı ve ilk 14 deplasman maçları itibarıyla en iyi performansını sergiledi.58 puana ulaşan Fenerbahçe, ikinci sıradaki Galatasaray ile puanını eşitledi. İttifak Holding Konyaspor ise 4 maç sonra yenildi ve 32 puanda kaldı.Fenerbahçe, gelecek hafta Kadıköy'de Gençlerbilriği'ni konuk edecek. Konyaspor ise Kasımpaşa'ya konuk olacak. Sarı lacivertliler bu sezon 14. deplasman maçında 11. galibiyetini elde etti.60 Puan Beşiktaş*58 Puan Galatasaray58 Puan Fenerbahçe51 Puan Trabzonspor46 Puan Alanyaspor46 Puan Hatayspor43 Puan Gaziantep41 Puan Karagümrük* Beşiktaş'ın 1 maçı eksikSüper Lig'in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, geçen haftaki Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre 4 oyuncu değişikliğiyle sahada yer aldı. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut, ligin 28. haftasındaki Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde yer alan Tisserand, Ozan Tufan, Mesut Özil ve Samatta'nın yerine, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Valencia ve Thiam'e ilk 11'de yer verdi. Fenerbahçe karşılaşmaya; Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Osayi-Samuel, Pelkas, Valencia ve Thiam ilk 11'i ile çıktı.Teknik direktör Erol Bulut, sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo ile devre arası transferlerinden İrfan Can Kahveci'yi yedek kulübesinde bekletmeyi tercih etti. Transferi uzun süre konuşulan İrfan Can, sakatlığı sebebiyle takımından uzak kalmıştı.Öte yandan sarı-lacivertlilerde Mesut Özil, Sinan Gümüş, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.Bu oyuncuların yanı sıra disiplinsiz davranışları sebebiyle takımdan ayrı çalışan Caner Erkin de takım kadrosunda bulunmadı.Sarı-lacivertli futbolcular, maç öncesi seremoniye çıkarken üzerinde "Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz" yazılı siyah tişörtlerle çıktı.İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut da geçen hafta Medipol Başakşehir ile yaptıkları maçın 11'ine göre takımını 4 mecburi değişiklikle sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, Medipol Başakşehir maçının ilk 11'inde yer alan kaleci Eray Birniçan, Guilherme, Hadziahmetovic ve Daci'nin yerine İbrahim Sehic, Adil Demirbağ, Shengelia ve Milosevic'i ilk 11'e dahil etti. Konyaspor karşılaşmaya; İbrahim Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Diomande, Jevtovic, Shengelia, Milosevic, Sekidika ve Cikalleshi ilk 11'i ile başladı.Yeşil-beyazlı ekipte, kart cezalısı Guilherme Sitya ile sakatlıkları bulunan Alper Uludağ, Barış Yardımcı, Volkan Fındıklı ve Marin Anicic kadroda yer almadı.Öte yandan yeşil-beyazlı futbolcular, maç öncesi antrenmanına, 4 Mart'ta Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Mehmetçiklerin isimlerinin yazılı olduğu maskelerle çıktı.Hem ev sahibi Konyaspor hem de Fenerbahçe mücadeleye hücum düşüncesiyle başladı. Karşılıklı ataklarla geçen ilk dakikalarda Fenerbahçe, daha çok net pozisyona giren taraf oldu.İlk olarak 3. dakikada etkili gelen Fenerbahçe, karşı karşıya pozisyonda Mert Hakan ile ardından dönen topta Enner Valencia ile arka arkaya fırsatlardan yararlanamadı. Özellikle Osayi-Samuel'in kanadını etkili kullanan Fenerbahçe, Konyaspor kalesindeki baskını artırdı. Adil Demirbağ'a karşı etkili bir oyun oynayan Samuel, rakibini 25. dakikada birebirde çalımla geçtikten sonra yerde kaldı ve Fırat Aydınus sarı kartını gösterdi.Fenerbahçe'nin daha fazla etkili olduğu bölümün ardından 29. dakikada sarı lacivertliler öne geçti.Korner sonrası seken topu alan Mert Hakan Yandaş'ın sol çaprazdan ortasında ceza alanı sağında Gökhan Gönül kafayla topu altıpas önüne Attila Szalai'ye indirdi. Macar savunmacı, sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi.Fenerbahçe, bu golden yalnızca 3 dakika sonra ikinci golü buldu.Orta alanda topu alan ve rakibini ekarte ederek önündeki boş alanı hızlıca geçen Dimitris Pelkas'ın güzel pasıyla savunmanın arasına koşu yapan Bright Osayi-Samuel, topla birlikte süratle ceza alanı içine girdi ve sağ ayağıyla yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.Osayi-Samuel, böylece Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı.Konyaspor, 2-0'dan sonra 34. dakikada Jesse Sekidika ile çok net bir gol pozisyonunda Altay'a takıldı. Shengelia'nın sağ çaprazdan ortasında Jesse Sekidika, altıpas içinde kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Altay Bayındır mutlak bir golü ayaklarıyla çıkarmayı başardı.Konyaspor'da Ismael Diomande sakatlığı nedeniyle 36. dakikada yerini Amir Hadziahmetovic'e bıraktı.Fenerbahçe, 39'da Mame Thiam ile bir gol fırsatından yararlanamadı. Dönen pozisyonda Konyaspor, üst üste etkili ataklar yaptı ancak Attila Szalai, başarılı müdahaleleriyle geçit vermedi.Bu sezon deplasmanlarda başarılı sonuçlarıyla dikkat çeken Fenerbahçe, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.Konyaspor, ikinci yarıya oyuna ortak olmak için daha etkili başlarken; Fenerbahçe ise geride daha çok adamla kalarak hızlı hücumlarla farkı artırmayı düşündü.Konyaspor, ikinci yarıdaki ilk etkili pozisyonunu 51. dakikada yakaladı. Deni Milosevic'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu Altay Bayındır karşılamayı başardı. 57'de bu kez Sekidika ceza alanı içinde vuruşunu yaptı ancak Altay Bayındır yine gole izin vermedi.Fenerbahçe'de Enner Valencia, 58. dakikada gördüğü sarı kartla Gençlerbirliği mücadelesinde cezalı duruma düştü.Mame Thiam ve Jose Sosa 59. dakikada kenara gelirken yerlerine İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo oyuna dahil oldu.Konyaspor, 62. dakikada ikinci yarıdaki 3. net fırsatını yakaladı. Shengelia, pasını ceza yayının soluna doğru çıkardı. Hadziahmetovic, sağ ayağının içiyle gelişine vuruşunu yaptı ancak Altay Bayındır soluna giden topu çelmeyi başardı.Pozisyonun devamında Fenerbahçe, Pelkas'ın pasında Enner Valencia ile gole yaklaştı ancak Ibrahim Sehic sağına giden topu çelmeyi başardı. Fenerbahçe, bu pozisyondan 1 dakika sonra bu kez Pelkas ile gole yaklaştı. Pelkas, kaleci Sehic'ten seken topu alarak vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 71. dakikada 3 ve 4. değişikliklerini yaptı. Osayi-Samuel ve Mert Hakan yerine Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu. Aynı anda Konyaspor'da da Sekidika yerine Bytyqi oyuna girdi.Mücadelenin 80. dakikasında Dimitris Pelkas, Nejc Skubic ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Skubic'in dizleri başına gelen Pelkas, yerde kaldı. Hakem Aydınus oyunu hemen durdurdu ve sağlık görevlilerini sahaya davet etti. Pelkas, sedyeyle ambulansa bindirilerek direkt olarak hastaneye götürüldü.Pelkas'ın yerine Mbwana Samatta oyuna dahil oldu. Konyaspor'da ise Milosevic yerine Artem Kravets oyuna dahil oldu.Kalan bölümde Konyaspor daha fazla hücum eden taraf olsa da golü Fenerbahçe buldu. Kornerde İbrahim Sehic'in topu elinden düşürmesini iyi değerlendiren Serdar Aziz, maçın skorunu belirleyen golü attı.3. dakikada Valencia'nın pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'ten döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Valencia'nın penaltı noktasına yakın bir bölgeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.27. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışından sağ köşeden kullandığı serbest vuruşta top yan filelerde kaldı.34. dakikada Shengelia'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında iyi yükselen Sekidika'nın altıpas içinden kafa vuruşunda, kaleci Altay Bayındır gole izin vermedi.51. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Altay Bayındır'da kaldı.58. dakikada Milosevic'in sağ kanattan kullandığı serbest atışta iyi yükselen Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.62. dakikada Shengelia'nın pasında topla buluşan Hadziahmetovic'in ceza sahası çizgisine yakın noktadan sert şutunda, kaleci Altay Bayındır gole izin vermedi.64. dakikada Pelkas'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Valencia'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'ten döndü. Pozisyonun devamında penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Pelkas'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.77. dakikada Jevtovic'in ceza sahasına yakın bir noktadan sert vuruşunda, kaleci Altay Bayındır son anda topu kornere çeldi.: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye: Fırat Aydınus, Süleyman Özay, Esat SancaktarSehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Diomande (Dk. 36 Hadziahmetovic), Jevtovic, Shengelia, Milosevic (Dk. 82 Kravets), Sekidika (Dk. 70 Bytyqi), CikalleshiAltay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Sosa (Dk. 59 Luiz Gustavo), Mert Hakan Yandaş (Dk. 71 Ozan Tufan), Osayi-Samuel (Dk. 70 Ferdi Kadıoğlu), Pelkas (Dk. 82 Samatta), Valencia, Thiam (Dk. 59 İrfan Can Kahveci)Dk. 29 Szalai, Dk. 32 Osayi-Samuel, Dk. 90 Serdar Aziz (Fenerbahçe)Dk. 22 Diomande, Dk. 25 Adil Demirbağ (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 57 Valencia, Dk. 84 Samatta (Fenerbahçe)