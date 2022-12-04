Ara transfer dönemi için Jorge Jesus'un istediği kadro genişliğini yaratmak adına çalışmalarını sürdüren ve bu doğrultuda nokta atışı oyuncular üzerinde duran Fenerbahçe , bir taraftan genç oyuncularla ilgili de operasyona hazırlanıyor. Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Sarı-Lacivertliler'in listesine sürpriz bir isim girdi.Geçtiğimiz günlerde Volkan Demirel'in verdiği röportajda, "Haaland gibi üst düzey seviyelere çıkabilecek bir oyuncu" dediği Hatayspor'un 20 yaşındaki golcüsü Bertuğ Yıldırım, hedeflerden biri haline geldi.Volkan Demirel, Bertuğ Yıldırım'a övgülerde bulunarak, "Hatay'a geldiğimizde de Bertuğ örneğini vereceğim. Bertuğ 20 yaşında bir genç. Ama acayip bir fizik kalitesi, acayip bir bitiriciliği, acayip bir enerjisi, bitmek bilmeyen bir gücü var. Bunu çok iyi kullanırsa onda da çok iyi bir mesafe kat edeceğiz. Bence Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük santrfor olacak. Haaland, Ibrahimoviç... Bu seviyelerin oyuncusu olabilecek bir oyuncudan bahsediyorum. Eğer dediklerimizi yaparsa... Biz yolu göstereceğiz. Bertuğ da yürürse eğer o da Türk futbolu adına çok büyük kazanç olacaktır." sözlerini dile getirmişti.Bertuğ Yıldırım 2013 yılında Sarıyer alt yapısında futbola başladı. Yıldız adayını keşfeden isim Ömer Erdoğan'ın yardımcılığını yapan Özhan Pulat. Pulat genç oyuncuyu 2018 yılında U17 Türkiye Şampiyonası'nda keşfetti. Dönemin teknik direktöre Ömer Erdoğan yardımcısı Özhan Pulat'ın önerisiyle golcü futbolcuyu Hatayspor'a transfer etti. 20 yaşındaki golcüye Süper Lig'de ilk şansı da yine Ömer Erdoğan geçen sezon vermişti.Bertuğ'un yanı sıra daha önce de adı Fenerbahçe ile anılan Antalyaspor'un genç sağ beki Bünyamin Balcı da Kanarya'nın listesindeki adaylardan bir tanesi. Sarı-Lacivertliler, ayrıca alt liglerle ilgili de tarama yapmaya devam ediyor.Bu kapsamda 2. Lig ekibi Bucaspor'un genç sol beki Enes Alıç'ın da gözlemlenen oyuncular arasında olduğu ifade ediliyor. Kanarya devre arasında nokta atışı takviyelerin yanı sıra yaş ortalamasını düşürecek yerlilere de imza attırabilir.