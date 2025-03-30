Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'a attı!

Galatasaray'ın önemli isimlerinden Lucas Torreira, bu sezon derbilerde büyük sevinç yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'a attı!
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30 Mart 2025 01:45
Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Trendyol Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye çıkardı.

Bu sezonki ilk golünü 6. haftada deplasmanda Fenerbahçe ile yapılan derbide kaydeden Torreira, yine bir derbide sahneye çıktı.

Başarılı orta saha oyuncusu, Beşiktaş derbisinin 45. dakikasında yaklaşık 30 metreden çektiği şutla fileleri havalandırdı.

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