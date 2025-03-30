Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Trendyol Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye çıkardı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Bu sezonki ilk golünü 6. haftada deplasmanda Fenerbahçe ile yapılan derbide kaydeden Torreira, yine bir derbide sahneye çıktı.
Başarılı orta saha oyuncusu, Beşiktaş derbisinin 45. dakikasında yaklaşık 30 metreden çektiği şutla fileleri havalandırdı.
Bu sezonki ilk golünü 6. haftada deplasmanda Fenerbahçe ile yapılan derbide kaydeden Torreira, yine bir derbide sahneye çıktı.
Başarılı orta saha oyuncusu, Beşiktaş derbisinin 45. dakikasında yaklaşık 30 metreden çektiği şutla fileleri havalandırdı.