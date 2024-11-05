Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: İrfan Can

Fenerbahçe, Trabzonspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: İrfan Can
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05 Kasım 2024 10:33
Son güncelleme 05 Kasım 2024 10:37
Fenerbahçe, Trabzonspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci için bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbol A Takımımızda, Trabzonspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle MR görüntülenmesi gerçekleştirilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci'de; sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."

KAÇIRACAĞI MAÇLAR

İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı nedeniyle; AZ Alkmaar ve Sivasspor maçlarında forma giymesi beklenmiyor. İrfan Can'ın, milli ara sonrası Kayserispor maçına yetişmesi bekleniyor.

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