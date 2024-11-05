Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: İrfan Can

Fenerbahçe, Trabzonspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci için bir açıklama yaptı.
Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel Futbol A Takımımızda, Trabzonspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle MR görüntülenmesi gerçekleştirilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci'de; sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."
KAÇIRACAĞI MAÇLAR
İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı nedeniyle; AZ Alkmaar ve Sivasspor maçlarında forma giymesi beklenmiyor. İrfan Can'ın, milli ara sonrası Kayserispor maçına yetişmesi bekleniyor.
Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel Futbol A Takımımızda, Trabzonspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle MR görüntülenmesi gerçekleştirilen oyuncumuz İrfan Can Kahveci'de; sol üst arka adele kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."
KAÇIRACAĞI MAÇLAR
İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı nedeniyle; AZ Alkmaar ve Sivasspor maçlarında forma giymesi beklenmiyor. İrfan Can'ın, milli ara sonrası Kayserispor maçına yetişmesi bekleniyor.