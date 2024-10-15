Fenerbahçe'den kiralık gidenlerden olumsuz rapor!

Fenerbahçe, bu sezon 11 oyuncusunu kiralık olarak gönderdi. Sadece Emre Demir, Yiğit Efe, Marius Doh ve Jin-ho ho kulüplerinde süre alabildi. Diğer 7 isim forma yüzü göremedi

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den kiralık gidenlerden olumsuz rapor!
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15 Ekim 2024 10:00
Son güncelleme 15 Ekim 2024 10:01
Fenerbahçe, sezon başında teknik direktör Jose Mourinho'nun direktiflerinin ardından 11 oyuncusunu kiralık olarak gönderdi. Ancak 11 futbolcudan birçoğu kendi kulüplerinde forma şansı bulamadı.

Fatih Karagümrük'e gönderilen kaleci Furkan Akyüz, sağ kanat Arda Akgün hiç süre alamazken, stoper Yiğit Fidan ise 1 maçta 45 dakika oynadı. Eyüpspor'a kiralanan Emre Mor da Arda Turan tarafından bir dakika bile oynatılmadı. Belçika ekibi Beerschot'a giden Omar Fayed de hiç süre alamadı.

Toulouse'un yolunu tutan Miha Zajc, 4 maçta sadece 42 dakika oynayabildi. Westerlo'ya kiralanan stoper Emir Ortakaya da 1 maçta 45 dakika sahada kalabildi. Sadece Sakaryaspor'a kiralanan Emre Demir 8 maçta oynadı.

Karagümrük'e kiralanan diğer isimlerden Yiğit Efe Demir ile Marius Doh da 8'er karşılaşmada görev yaptı. Radnicki'ye giden Jinho ho ise 10 karşılaşmada forma giydi.

Jose Mourinho'ya kiralık oyuncuların çoğu için şu ana kadar sunulan rapor olumsuz çıktı.

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