Fenerbahçe'den kiralık gidenlerden olumsuz rapor!

Fenerbahçe, sezon başında teknik direktör Jose Mourinho'nun direktiflerinin ardından 11 oyuncusunu kiralık olarak gönderdi. Ancak 11 futbolcudan birçoğu kendi kulüplerinde forma şansı bulamadı.
Fatih Karagümrük'e gönderilen kaleci Furkan Akyüz, sağ kanat Arda Akgün hiç süre alamazken, stoper Yiğit Fidan ise 1 maçta 45 dakika oynadı. Eyüpspor'a kiralanan Emre Mor da Arda Turan tarafından bir dakika bile oynatılmadı. Belçika ekibi Beerschot'a giden Omar Fayed de hiç süre alamadı.
Toulouse'un yolunu tutan Miha Zajc, 4 maçta sadece 42 dakika oynayabildi. Westerlo'ya kiralanan stoper Emir Ortakaya da 1 maçta 45 dakika sahada kalabildi. Sadece Sakaryaspor'a kiralanan Emre Demir 8 maçta oynadı.
Karagümrük'e kiralanan diğer isimlerden Yiğit Efe Demir ile Marius Doh da 8'er karşılaşmada görev yaptı. Radnicki'ye giden Jinho ho ise 10 karşılaşmada forma giydi.
Jose Mourinho'ya kiralık oyuncuların çoğu için şu ana kadar sunulan rapor olumsuz çıktı.
Fatih Karagümrük'e gönderilen kaleci Furkan Akyüz, sağ kanat Arda Akgün hiç süre alamazken, stoper Yiğit Fidan ise 1 maçta 45 dakika oynadı. Eyüpspor'a kiralanan Emre Mor da Arda Turan tarafından bir dakika bile oynatılmadı. Belçika ekibi Beerschot'a giden Omar Fayed de hiç süre alamadı.
Toulouse'un yolunu tutan Miha Zajc, 4 maçta sadece 42 dakika oynayabildi. Westerlo'ya kiralanan stoper Emir Ortakaya da 1 maçta 45 dakika sahada kalabildi. Sadece Sakaryaspor'a kiralanan Emre Demir 8 maçta oynadı.
Karagümrük'e kiralanan diğer isimlerden Yiğit Efe Demir ile Marius Doh da 8'er karşılaşmada görev yaptı. Radnicki'ye giden Jinho ho ise 10 karşılaşmada forma giydi.
Jose Mourinho'ya kiralık oyuncuların çoğu için şu ana kadar sunulan rapor olumsuz çıktı.