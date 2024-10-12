Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ile anlaşma!

Fenerbahçe yönetimi ismi Galatasaray ve birçok Avrupa kulübü ile anılan milli futbolcuyla yüzde 90 oranında anlaşma sağladı. İmzalar atılırsa İrfan Can Kahveci'nin 20 milyon lira olan maaşı 60 milyon lira seviyesine yükseltilecek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ile anlaşma!
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12 Ekim 2024 11:13
Bu sezon Jose Mourinho yönetiminde fazla forma şansı bulamayan İrfan Can Kahveci son dönemin en çok konuşulan isimlerinden birisi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcunun adı bir süredir Galatasaray ve birçok Avrupa kulübü ile anılıyordu.

Fenerbahçe yönetimi, İrfan Can Kahveci ile yüzde 90 oranında anlaşma sağladı.

Şu anda 20 milyon lira maaşı olan ve takımın en az kazanan isimlerinden biri durumuna düşen yıldız futbolcunun imza atması durumunda garanti ücretinin 60 milyon lira seviyelerine yükseltilmesi bekleniyor. 3 yıllık sözleşmeye imza atacak olan İrfan Can'ın iddia edilenlerin aksine takımdan ayrılmak gibi bir düşüncesinin de hiçbir zaman olmadığı ifade ediliyor. Bu sezon 11 maçta 416 dakika sahada kalabilen ve takımına 1 gol, 1 asistlik katkı veren yıldız futbolcunun milli ara sonrası resmi imzayı atacağı öğrenildi.

FORMA SÜRESİ ARTACAK

Teknik direktör Jose Mourinho milli ara sonrası İrfan Can'a daha fazla şans vermeyi düşünüyor. Portekizli hocanın Maximin'in yerine milli futbolcuyu 11'e monte edeceği belirtiliyor. 

 
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