Fenerbahçe'den iki transfer birden

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Zeynep Akdeniz ve Zuhal Ezer'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'den iki transfer birden
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05 Kasım 2021 18:26
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, kaleciler Zuhal Ezer ile Zeynep Akdeniz'i transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamalara göre iki futbolcu için Ülker Stadı'nda imza törenleri düzenlendi. 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilen törenlere yönetici Kemal Danabaş ile kadın futbol takımı menajeri Jessica Lynne Çarmıklı katıldı.

Açıklamalarda, futbolcular için hoş geldin mesajı yer alarak, sarı-lacivertli formayla başarı dileklerinde bulunuldu.

 

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