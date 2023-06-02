Fenerbahçe'den Galatasaray'a ret: 'Gayrısamimi!'

"KONUYU DEĞİŞTİRMEYİN, BELGELERİ AÇIKLAYIN!"

Kulübü, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında Galatasaray Başkanıyemek davetini, 5 saat süren Kulüpler Birliği zirvesi sonrasderbi maç öncesi kendisini ve yönetim kurulunui.yönetimi, bu daveti '' buldu.Sarı lacivertlilerin, sezon boyuncaüzerine sezon sonunda yapılan bu birlik beraberlik davetini '' olarak değerlendirip,Yönetim kurulu üyeleri aralarındaki yaptıkları fikir alışverişi sonrası,Fenerbahçe cephesi, ayrıca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in "Rakibimiz centilmen bir takım, sahaya çıkarken bizi alkışlayacaklardır" sözlerine de tepki göstermişti.Fenerbahçe yönetiminden bir isim, "." ifadelerini kullandı.