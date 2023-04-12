Fenerbahçe'den, Erden Timur için cevap

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Sarı-lacivertliler, paylaşımında Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un, "Lig bitince açıklayacağız" sözlerine cevap verdi.
Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!" sözleri kullanıldı.
Fenerbahçe'nin açıklamasının tam metni şu şekilde;
"2022-23 SEZONU GÜNCELLEMESİ, VERSİYON 2: "Tehditler Devreye Alındı!"
Yalan: Fenerbahçe'nin canlı yayında tartışma talebi doğru değil. Biz gerilimi artırmak istemiyoruz.
Gerçek: "2 Nisan 2023: Lig bitince elimizdeki her şeyi açıklayacağız, vahim durumlar var. Şu an yapmamızın sebebi ligin gerginliğini arttırmamak."
Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!"
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Fenerbahçe, 21 Mart tarihinde "2022-2023 Süper Lig sezonu 26 haftalık özeti" şeklinde bir paylaşım yapmıştı. Sarı-lacivertliler, "Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!" paylaşımını da bu zincire ekleyip paylaştı.
Sarı-lacivertliler, paylaşımında Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un, "Lig bitince açıklayacağız" sözlerine cevap verdi.
Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!" sözleri kullanıldı.
Fenerbahçe'nin açıklamasının tam metni şu şekilde;
"2022-23 SEZONU GÜNCELLEMESİ, VERSİYON 2: "Tehditler Devreye Alındı!"
Yalan: Fenerbahçe'nin canlı yayında tartışma talebi doğru değil. Biz gerilimi artırmak istemiyoruz.
Gerçek: "2 Nisan 2023: Lig bitince elimizdeki her şeyi açıklayacağız, vahim durumlar var. Şu an yapmamızın sebebi ligin gerginliğini arttırmamak."
Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!"
DAHA ÖNCEKİ PAYLAŞIMIN ALTINA EKLENDİ
Fenerbahçe, 21 Mart tarihinde "2022-2023 Süper Lig sezonu 26 haftalık özeti" şeklinde bir paylaşım yapmıştı. Sarı-lacivertliler, "Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!" paylaşımını da bu zincire ekleyip paylaştı.
2022-23 SEZONU GÜNCELLEMESİ, VERSİYON 2: "Tehditler Devreye Alındı!"
Yalan: Fenerbahçe'nin canlı yayında tartışma talebi doğru değil. Biz gerilimi artırmak istemiyoruz.
Gerçek: "2 Nisan 2023: Lig bitince elimizdeki her şeyi açıklayacağız, vahim durumlar var. Şu an yapmamızın…
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 12, 2023
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