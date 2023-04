Fenerbahçe'den, Erden Timur için cevap

2022-23 SEZONU GÜNCELLEMESİ, VERSİYON 2: "Tehditler Devreye Alındı!"



— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 12, 2023

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Sarı-lacivertliler, paylaşımında Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un, "Lig bitince açıklayacağız" sözlerine cevap verdi.Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!" sözleri kullanıldı."2022-23 SEZONU GÜNCELLEMESİ, VERSİYON 2:Yalan: Fenerbahçe'nin canlı yayında tartışma talebi doğru değil. Biz gerilimi artırmak istemiyoruz.Gerçek: "2 Nisan 2023: Lig bitince elimizdeki her şeyi açıklayacağız, vahim durumlar var. Şu an yapmamızın sebebi ligin gerginliğini arttırmamak."Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!"Fenerbahçe, 21 Mart tarihindeşeklinde bir paylaşım yapmıştı. Sarı-lacivertliler,paylaşımını da bu zincire ekleyip paylaştı.