Fenerbahçe'den dikkat çeken istatistik!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.
Sarı lacivertliler, Eyüpspor maçının ardından dikkat çeken bir istatistiğe damga vurdu.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de ilk 6 sırayı paylaşan hiçbir takımı mağlup edemedi.
işte o maçlar:
Sarı lacivertliler, Eyüpspor maçının ardından dikkat çeken bir istatistiğe damga vurdu.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de ilk 6 sırayı paylaşan hiçbir takımı mağlup edemedi.
işte o maçlar:
- 1-3 Galatasaray
- 2-2 Samsunspor
- 1-1 Eyüpspor
- 2-2 Göztepe
- 0-1 Beşiktaş
- 2-2 Samsunspor
- 1-1 Eyüpspor
- 2-2 Göztepe
- 0-1 Beşiktaş