Fenerbahçe'den dikkat çeken istatistik!

Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk 6'da yer alan hiçbir takımı yenemedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den dikkat çeken istatistik!
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20 Aralık 2024 22:15
Son güncelleme 20 Aralık 2024 22:17
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçında deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı lacivertliler, Eyüpspor maçının ardından dikkat çeken bir istatistiğe damga vurdu.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de ilk 6 sırayı paylaşan hiçbir takımı mağlup edemedi.

işte o maçlar:

- 1-3 Galatasaray

- 2-2 Samsunspor

- 1-1 Eyüpspor

- 2-2 Göztepe

- 0-1 Beşiktaş
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