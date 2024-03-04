Fenerbahçe'den derbi sonrası paylaşım!

Fenerbahçe Yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası paylaşım yaptı.
Sarı kırmızılı takımın, 1-0 kazandığı derbi sonrası Komşuoğlu sosyal medya hesabından, "Kendi işimizi kendimiz göreceğiz… Net!" ifadelerini kullandı.
Komsuoğlu ayrıca, "Bu kadar stres olmayın… Ocak 2011'de açılan stadınızda 18 Mart 2011'de ilk mağlubiyeti bizden aldınız… Bu sene de zamanı gelince gereğini yapacağız… Net… Çok net..." açıklamasını yaptı.
Fenerbahçeli yöneticinin bu paylaşımı sarı lacivertli taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Sarı kırmızılı takımın, 1-0 kazandığı derbi sonrası Komşuoğlu sosyal medya hesabından, "Kendi işimizi kendimiz göreceğiz… Net!" ifadelerini kullandı.
Komsuoğlu ayrıca, "Bu kadar stres olmayın… Ocak 2011'de açılan stadınızda 18 Mart 2011'de ilk mağlubiyeti bizden aldınız… Bu sene de zamanı gelince gereğini yapacağız… Net… Çok net..." açıklamasını yaptı.
Fenerbahçeli yöneticinin bu paylaşımı sarı lacivertli taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
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