Fenerbahçe'de, Yüksek Divan Kurulunun tarihi belli oldu

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı 3 Şubat'ta yapılacağı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de, Yüksek Divan Kurulunun tarihi belli oldu
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19 Ocak 2024 18:32
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı, 3 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Kalamış Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantı, 10.30-13.30 saatleri arasında yapılacak.

Kulüp, divan kurulu toplantısına misafir kabul edilmeyeceğinin ve bu konuda hassasiyet gösterilmesinin de altını çizdi.

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