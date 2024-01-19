Fenerbahçe'de, Yüksek Divan Kurulunun tarihi belli oldu

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı, 3 Şubat'ta gerçekleştirilecek.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Kalamış Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantı, 10.30-13.30 saatleri arasında yapılacak.
Kulüp, divan kurulu toplantısına misafir kabul edilmeyeceğinin ve bu konuda hassasiyet gösterilmesinin de altını çizdi.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Kalamış Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantı, 10.30-13.30 saatleri arasında yapılacak.
Kulüp, divan kurulu toplantısına misafir kabul edilmeyeceğinin ve bu konuda hassasiyet gösterilmesinin de altını çizdi.