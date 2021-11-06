Fenerbahçe'de yüksek divan kurulu toplantısı başladı

Fenerbahçe Kulübünün kasım ayı olağan yüksek divan kurulu toplantısı başladı.Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük, yöneticiler ve üyeler katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda Vefa Küçük, açılış konuşmasını gerçekleştirdi.Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, kasım ayı olağan yüksek divan kurulu toplantısında yönetim kurulu faaliyet raporunu okudu.Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan Kızılhan, kulübün 2010-2011 sürecinde uğradığı maddi ve manevi zararların karşılanmadığını belirtti.Zararlar tazmin edilene kadar mücadelelerinin süreceğini vurgulayan Kızılhan, şunları kaydetti:Burak Kızılhan'ın ardından kulüp şube sorumluları da toplantıda açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe Beko Takım Menajeri Cenk Renda, Fenerbahçe Safiport Takım Menajeri Arzu Özyiğit, Fenerbahçe Opet Takım Menajeri Pelin Çelik, Fenerbahçe Voleybol Şubesi Sportif Direktörü Darusz Stanicki, Fenerbahçe Kürek Şubesi Sorumlusu Ozan Bayülken, Fenerbahçe Doğuş Yelken Sorumlusu Deniz Çınar, Fenerbahçe Boks Şubesi Sorumlusu Selahattin Atasever, Fenerbahçe Yüzme Şubesi Sorumlusu Uğur Orel Oral, Fenerbahçe Atletizm Şubesi Sorumlusu Gürsel Özyurt ve Fenerbahçe Masa Tenisi Şubesi Sorumlusu Mesud Fagihi Farahmand, ilgilendikleri branşlarla ilgili gelişmeler hakkında bilgiler aktardı.