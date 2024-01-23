Fenerbahçe'de Rodrigo Becao dönüyor

Fred'in sakatlığı ile sarsılan Fenerbahçe'ye müjdeli bir haber geldi.
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; uzun süredir sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Rodrigo Becao, sakatlığını büyük ölçüde atlattı.
Haberde, Rodrigo Becao'nun, Şubat ayının başında sahalara döneceği belirtilirken, Becao'nun ağır bir sakatlık geçirdiği ve ameliyat olduğu için şu an antrenmanların tamamında takımla çalışamadığı yazıldı.
Öte yandan haberde; teknik heyetin ve sağlık heyetinin Rodrigo Becao'nun durumunu yakından takip ettiği ifade edilirken, oyuncu tamamen iyileşmeden sahaya sürülmeyeceği belirtildi.
Rodrigo Becao, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 13 maçta 1 gol kaydetti.
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; uzun süredir sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Rodrigo Becao, sakatlığını büyük ölçüde atlattı.
Haberde, Rodrigo Becao'nun, Şubat ayının başında sahalara döneceği belirtilirken, Becao'nun ağır bir sakatlık geçirdiği ve ameliyat olduğu için şu an antrenmanların tamamında takımla çalışamadığı yazıldı.
Öte yandan haberde; teknik heyetin ve sağlık heyetinin Rodrigo Becao'nun durumunu yakından takip ettiği ifade edilirken, oyuncu tamamen iyileşmeden sahaya sürülmeyeceği belirtildi.
Rodrigo Becao, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 13 maçta 1 gol kaydetti.