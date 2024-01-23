Fenerbahçe'de Rodrigo Becao dönüyor

Becao'nun ağır bir sakatlık geçirdiği ve ameliyat olduğu için şu an antrenmanların tamamında takımla çalışamadığı yazıldı.



Öte yandan haberde; teknik heyetin ve sağlık heyetinin Rodrigo Becao'nun durumunu yakından takip ettiği ifade edilirken, oyuncu tamamen iyileşmeden sahaya sürülmeyeceği belirtildi.



Rodrigo Becao, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 13 maçta 1 gol kaydetti.





Fred'in sakatlığı ile sarsılan Fenerbahçe 'ye müjdeli bir haber geldi.Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; uzun süredir sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Rodrigo Becao, sakatlığını büyük ölçüde atlattı.Haberde, Rodrigo Becao'nun, Şubat ayının başında sahalara döneceği belirtilirken,