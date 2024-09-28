Fenerbahçe'de orta saha kararı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor maçında İsmail Yüksek'i yedek bırakıp Sofyan Amrabat ile Fred ikilisine forma verecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de orta saha kararı
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28 Eylül 2024 09:41
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat, ilk 11'deki ilk karşılaşmasına Union Saint-Gilloise maçında çıktı.

90 dakika sahada kalan Amrabat, orta sahanın göbeğinde Fred'le birlikte yer aldı. Sürekli koşan ve mücadele eden Faslı yıldız, Kadıköy'deki Avrupa sınavında 63 pasın 60'ında isabet bularak yüzde 95 başarı oranıyla oynadı.

Jose Mourinho'nun, Antalya karşısında da İsmail Yüksek'i yedek soyundurup, yine Fred-Amrabat ikilisiyle maça başlayacağı öğrenildi.

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