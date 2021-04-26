Fenerbahçe'de Nazım Sangare şoku!

Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek şampiyonluk yarışındaki konumunu koruyan Fenerbahçe'de moraller Nazım Sangare'den gelen haber sonrasında bozuldu.



Sarı - lacivertlilerin sağ bek oyuncusunun sol bacak üst arka kısımda bir kasta kısmi yırtık (grade 2) saptandığı açıklandı.



Nazım Sangare'nin sahalardan en az 1 ay uzak kalması bekleniyor.



Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;



Kasımpaşa ile oynadığımız karşılaşma sonrası sol bacak arka adalesinde ağrı hisseden Nazım Sangare'nin, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda; sol bacak üst arka kısımda, bir kasta kısmi yırtık (grade 2) saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.



