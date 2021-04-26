Fenerbahçe'de Nazım Sangare şoku!

Fenerbahçe'nin sağ bek oyuncusu Nazım Sangare'den sarı - lacivertlilere kötü haber geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Nazım Sangare şoku!
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26 Nisan 2021 16:24
Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek şampiyonluk yarışındaki konumunu koruyan Fenerbahçe'de moraller Nazım Sangare'den gelen haber sonrasında bozuldu.

Sarı - lacivertlilerin sağ bek oyuncusunun sol bacak üst arka kısımda bir kasta kısmi yırtık (grade 2) saptandığı açıklandı.

Nazım Sangare'nin sahalardan en az 1 ay uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

Kasımpaşa ile oynadığımız karşılaşma sonrası sol bacak arka adalesinde ağrı hisseden Nazım Sangare'nin, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda; sol bacak üst arka kısımda, bir kasta kısmi yırtık (grade 2) saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

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