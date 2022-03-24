Fenerbahçe'de Mesut Özil fizikten kaldı

Sakatlığı sonrası fizik açıdan yeterli düzeye gelemeyen Mesut Özil, Teknik Direktör İsmail Kartal tarafından kulübeye çekilecek. Yıldız oyuncu kalan haftalarda hamle oyuncusu olarak kullanılacak.

Haber; Milliyet
Abone Ol
Fenerbahçe'de Mesut Özil fizikten kaldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mart 2022 08:17
Fenerbahçe'ye büyük beklentilerle transfer olan ancak bir türlü eski kimliğine dönemeyen Mesut Özil kulübeye geliyor.

Sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasından ayrı olan yıldız futbolcu geç de olsa takıma dahil olmuştu. Ancak bu sakatlık zaten fiziksel gücü çok yüksek olmayan Mesut'u daha da geriye attı. Bu durum son oynanan Konyaspor maçında net şekilde ortaya çıktı.

Milliyet Gazetesi'nden Senad Ok'un haberine göre; İlk yarıdaki düşük temposu sebebiyle tecrübeli oyuncu ikinci yarı oyundan alındı. Konyaspor galibiyeti sonrası ikincilik şansını yükselten sarı-lacivertli ekipte teknik heyet kalan haftaların oldukça zorlu geçeceğini düşündüğünden Mesut Özil konusunu bir kez daha masaya yatırdı. İsmail Kartal, artık daha yüksek tempoda geçmesi muhtemel maçları Mesut'un kaldırmasının güç olacağını tahmin ettiğinden formayı yıldız oyuncudan alma kararı verdi.

Mesut artık hamle oyuncusu olarak kulübede bekleyecek. Cezası biten Mert Hakan Yandaş ise Mesut'un bölgesinde forma giyecek.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.