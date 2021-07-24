Fenerbahçe'de Kaan Ayhan sürprizi!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyor. Pereira'nın 'hızlı bir stoper' istemesi üzerine harekete geçen yönetimin, Kaan Ayhan için Sassuolo ile temasa geçtiği belirtiliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Kaan Ayhan sürprizi!
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24 Temmuz 2021 14:29
Kaan Ayhan
Kaan Ayhan
Sassuolo
Teknik direktör Vitor Pereira'nın sürpriz bir şekilde hızlı bir stoper istemesi üzerine çalışma başlatan Fenerbahçe, Kaan Ayhan'ı gündemine aldı. Bonservisi Sassuolo'da olan milli futbolcu için İtalyan ekibi ile görüşmelere başlandığı bildirildi. Şartlarda anlaşılması halinde Kaan Ayhan'ın kadroya katılacağı iddia ediliyor. 26 yaşındaki Kaan Ayhan, geçen sezon gittiği İtalyan ekibinde 20 maçta forma giyerken, skor katkısında bulunamadı.

BUNDESLIGA'DA FORMA GİYDİ

Gurbetçi stoper, Almanya'da Schalke 04, Fortuna Düsseldorf ve Eintracht Frankfurt formaları giyerken, 9 gol+8 asist üretti. A Milli Takım'ın da son dönemde banko isimleri arasında yer alan Ayhan, Euro 2020'deki 3 karşılaşmada da şans bulmuştu. Sassuolo'nun geçen yıl Fortuna Düsseldorf'tan 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek 4 yıllık sözleşme imzaladığı Kaan Ayhan'ın güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor. 


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