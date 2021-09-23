Fenerbahçe'de Giresunspor'a karşı Frankfurt 11'i

Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Giresunspor karşısında Frankfurt 11'iyle mücadele etmeyi seçti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'de Giresunspor'a karşı Frankfurt 11'i
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Eylül 2021 20:29
Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Süper Lig'de Giresunspor ile oynadıkları maçta Frankfurt 11'ine yeniden görev verdi.

Teknik direktör Vitor Pereira, GZT Giresunspor'a karşı UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile deplasmanda oynadıkları kadroyu sahaya sürdü.

Pereira, söz konusu karşılaşmada rakibiyle berabere kalan ve oynadığı oyunla takdir toplayan kadrosunda değişikliğe gitmedi.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.