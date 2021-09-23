Fenerbahçe'de Giresunspor'a karşı Frankfurt 11'i

Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Süper Lig'de Giresunspor ile oynadıkları maçta Frankfurt 11'ine yeniden görev verdi.
Teknik direktör Vitor Pereira, GZT Giresunspor'a karşı UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile deplasmanda oynadıkları kadroyu sahaya sürdü.
Pereira, söz konusu karşılaşmada rakibiyle berabere kalan ve oynadığı oyunla takdir toplayan kadrosunda değişikliğe gitmedi.
Teknik direktör Vitor Pereira, GZT Giresunspor'a karşı UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile deplasmanda oynadıkları kadroyu sahaya sürdü.
Pereira, söz konusu karşılaşmada rakibiyle berabere kalan ve oynadığı oyunla takdir toplayan kadrosunda değişikliğe gitmedi.