Fenerbahçe'de En-Nesyri kayıplarda

Büyük umutlarla gelen ve 20 milyon euro'ya transfer edilen Youssef En-Nesyri adeta saç baş yolduruyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; DHA
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Fenerbahçe'de En-Nesyri kayıplarda
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23 Eylül 2024 10:15
Son güncelleme 23 Eylül 2024 10:21
Forvet hattına tam 20 milyon euro harcanarak Sevilla'dan transfer edilen Youssef En-Nesyri performansıyla herkesi korkuttu.

Büyük umutlarla getirilen Faslı forvet, beklentilerin aksine hem fiziksel olarak hem de form grafiği anlamında vasatın altında kaldı. Ligde sadece Göztepe deplasmanında şık bir kafa golü atan En-Nesyri, bunun dışında beklentileri karşılayamadı.

Son Galatasaray derbisinde kaçırdığı basit gollerle hayal kırıklığı oluşturdu. Youssef En-Nesyri Fenerbahçe formasıyla 8 maçta 1 gol atarken, 293 dakika süre aldı.

SLIMANI BENZETMELERİ

Youssef En-Nesyri'nin performansı taraftarları korkuturken sosyal medyada Islam Slimani benzetmeleri dikkat çekti. En-Nesyri'nin 2018-2019 sezonunda transfer olan ve başarısız bir dönem geçiren Cezayirli forvet gibi aynı süreci yaşamasından endişe ediliyor. 

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