Fenerbahçe'de bütçe ve bağımsız denetim firması kabul edildi

Fenerbahçe mali kongresi yapıldı.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Kulüp Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve üyeler katıldı.
Başkan Ali Koç'un konuşmasının ardından bütçe ve ek bütçenin okunarak genel kurul üyelerinin onayına sunuldu.
Bütçe ve ek bütçe ile mali konularda bağımsız denetim standartlarına göre denetimi üstlenecek bağımsız denetim firması seçimi de oy çokluğuyla kabul edildi.
İbraların ardından kongre üyelerinden konuşmak isteyenlere söz verildi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Kulüp Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve üyeler katıldı.
Başkan Ali Koç'un konuşmasının ardından bütçe ve ek bütçenin okunarak genel kurul üyelerinin onayına sunuldu.
Bütçe ve ek bütçe ile mali konularda bağımsız denetim standartlarına göre denetimi üstlenecek bağımsız denetim firması seçimi de oy çokluğuyla kabul edildi.
İbraların ardından kongre üyelerinden konuşmak isteyenlere söz verildi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ