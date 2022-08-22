Fenerbahçe'de 8 eksik

Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında 8 futbolcusundan yararlanamadı.



Sarı-lacivertlilerde Joshua King'in yanı sıra sakatlığı bulunan Nazım Sangare, Serdar Aziz ve Bruma, Adana Demirspor karşısında forma giyemedi.



Bu oyuncuların yanı sıra ailesindeki özel bir durum nedeniyle yönetim ve teknik heyetten izin alan Arda Güler, karşılaşmada yer almadı.



Teknik direktör Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği isimlerden Dimitris Pelkas ve Mergim Berisha'nın yanı sıra Filip Novak da teknik heyet tarafından kadroya dahil edilmedi.





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