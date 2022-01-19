Fenerbahçe'de 8 bavul hazır

Bir yandan transfer arayışlarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da takımda düşünülmeyen isimleri belirledi. Kanarya'da İsmail Kartal'a yeni isimler sunabilmek için o isimlerle yollar ayrılacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de 8 bavul hazır
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19 Ocak 2022 11:13
Luiz Gustavo Dias
Luiz Gustavo Dias
Fenerbahçe
Süper Lig'de teknik direktör İsmail Kartal'ın takımın başına getirilmesiyle birlikte kötü gidişatını sürdüren Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Kanarya bir yandan mevcut sezonu en az hasarla geçirmeye çalışırken diğer taraftan gelecek yılın kadrosunu inşa etmek istiyor.

Sarı lacivertliler özellikle Gustavo, Samatta, Berisha, Tisserand, Zajc, Allahyar, Meyer, Lemos ile yola devam etmeyi düşünmüyor.

Yeni hocaya yeni isimler sunabilmek için öncelikle kontenjanı boşaltmayı hedefliyor. 

 

 

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