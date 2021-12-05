Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: İlk 11'ler

VAR hakemi Atilla Karaoğlan oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk edecek.Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.Fenerbahçe - Çaykur Rizespor mücadelesini beIN Sports canlı yayınlayacak.Berke, Min-Jae Kim, Szalai, Tisserand, Crespo, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Osayi Samuel, Diego Rossi, Mesut Özil, Berisha.Gökhan, Fabricio, Selim, Holmen, Cemali, Djokovic, Sabo, Boldrin, Umar, Boyd, PohjanpaloSüper Lig'de sergilediği performansla beklentileri karşılayamayan sarı-lacivertli takım, Çaykur Rizespor'u yenerek moral bulmak istiyor. Yaptığı müsabakalarda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 24 puanla 4. sırada girdi.Ligde çıktığı maçların 3'ünü kazanan, 1'inde berabere kalan ve 10'unu kaybeden Çaykur Rizespor ise 10 puanla 20. ve son sırada yer alıyor.Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ile Enner Valencia, takımdaki yerlerini alamayacak. Cezalı Miha Zajc, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak da maç kadrosunda yer alamayacak.Çaykur Rizespor'da ameliyat olan Ronaldo Mendes kadroda yer almayacak. Gökhan Gönül'ün ise ağrılarının devam etmesi nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor. Ayrıca affedilen Bolasie'nin durumu ise belirsiz.Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmada tek galibiyet alabildi.Bu süreçte Galatasaray'a üstünlük kuran sarı-lacivertliler, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve İttifak Holding Konyaspor'a mağlup oldu. Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor ve Göztepe ile de berabere kaldı.Söz konusu maçlarda 8 kez fileleri havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 11 gole engel olamadı.Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında oynanan 40 karşılaşmanın 25'ini Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı.Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 79 kez fileleri havalandırdı, Rize ekibi ise 40 gol kaydetti.Fenerbahçe, geride kalan sezon Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1, Kadıköy'de ise 1-0 mağlup etti.Fenerbahçe, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 20 kez konuk etti.Sarı-lacivertli takım, bu müsabakalarda 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.Söz konusu maçlarda 41 gol kaydeden Fenerbahçe, kalesinde ise 16 gol gördü.Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında 2003-2004 sezonunda İstanbul'da oynanan müsabakada, ender görülen bir durum yaşandı.Kadıköy'de 8 Kasım 2003'te yapılan ve 1-1 sonuçlanan maçta hakem Ali Aydın, 86. dakikada ikinci sarı kartı gösterdiği Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kartı çıkartmayınca, oluşan kural hatası nedeniyle karşılaşmanın tekrarına karar verildi. 18 Ocak 2004'te yapılan tekrar maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1986-1987 sezonunda İstanbul'da 6-0'la aldı. Sarı-lacivertliler ayrıca, 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi.Çaykur Rizespor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında evindeki maçı 3-0 kazanarak, rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini elde etti.